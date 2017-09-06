ООН: Сирийская оппозиция должна понять - они не выиграли в войне

Ни одна из сторон конфликта не может сейчас заявить, что победила в гражданской войне, считает спецпредставитель генсека ООН Стаффан де Мистура

Повстанцам в Сирии придется осознать, что они проиграли более чем шестилетнюю гражданскую войну, в которой им противостоят силы диктатора Башара Асада и его союзников из Ирана и России. Такое мнение высказал спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, пишет агентство Reuters.

"Вопрос вот в чем... Будет ли оппозиция достаточно объединенной и реалистичной, чтобы осознать, что она не победила в войне?", - задается вопросом дипломат.

Отвечая на встречный вопрос журналистов, считает ли он, что Асад выиграл вооруженное противостояние, де Мистура заявил следующее: "Я не тот, кто пишет историю этого конфликта... Но сейчас, полагаю, никто не может заявить, что он выиграл в этой войне".

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