Попытка переворота в Черногории: организаторами назвали россиян
Двух российских представителей спецслужб назвали главными организаторами переворота в Черногории. Об этом заявили на суде в Подгорице, сообщает Радио Свобода.
Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова обвиняют в организации и координации попытки мятежа из соседней Сербии. Граждане России находятся в розыске, их судят заочно.
Подсудимым инкриминируют "создание криминальной организации" с целью подорвать конституционный строй Черногории и помешать вступлению страны в НАТО.
По данным прокуратуры страны, двое упомянутых россиян являются оперативными работниками военной разведки Кремля. Их также обвиняют в терроризме.
В апреле 2017-го 14 лицам было сообщено об обвинении в связи с попыткой госпереворота в Черногории минувшей осенью. Среди обвиняемых - двое граждан России, двое оппозиционных политиков и депутатов черногорского парламента, девять граждан Сербии и один черногорец.
Власти США и Великобритании утверждают, что за организацией путча в балканском государстве стояли высокопоставленные российские чиновники. Москва свою причастность к попытке переворота категорически отрицает.
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