Додон повторно запретил армии Молдовы участвовать в учениях НАТО

Президент Молдовы заблокировал сегодняшнее решение правительства об участии в маневрах; в кабмине же заявили, что распоряжение Додона влияния не имеет

Президент Молдовы Игорь Додон приостановил постановление правительства об участии военнослужащих страны в учениях НАТО Rapid Trident 2017, которые пройдут в Украине 8-23 сентября этого года. Об этом глава государства написал в своем Facebook.

"В соответствии с Конституцией Республики Молдова принял решение приостановить сегодняшнее постановление правительства об участии молдавских военных в военных учениях в Украине", - сообщил Додон, отметив, что впервые с момента вступления в должность президента решил воспользоваться конституционным правом приостанавливать действие "противоречащих законодательству" актов кабмина.

По его словам, правительственное постановление якобы противоречит положениям закона о госбезопасности, согласно которым участие армии Молдовы в военных учениях за пределами страны утверждается главнокомандующим, то есть президентом.

Также Додон подчеркнул, что Молдова - нейтральное государство, поэтому молдавские военные "не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока".

Кроме того, президент заявил, что Вооруженные силы Молдовы "пребывают в плачевном состоянии", "нуждаются в коренном реформировании, в развитии их дееспособности внутри страны в соответствии с нейтральным статусом".

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В то же время главный советник молдавского премьер-министра Стела Нистор в комментарии NewsMaker заявила, что военные примут участие в учениях НАТО в Украине в соответствии с решением правительства, независимо от распоряжений президента.

По ее словам, "решение Додона не может помешать" постановлению кабмина, которое "полностью соответствует законодательству".

5 сентября Додон заявил, что молдавским военным нечего делать на учениях НАТО в Украине, и распорядился, чтобы все приготовления к маневрам были отменены.

Сегодня же, 6 сентября, правительство Молдовы приняло решение об участии армии страны в учениях.

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