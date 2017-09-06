Додон повторно запретил армии Молдовы участвовать в учениях НАТО
Президент Молдовы Игорь Додон приостановил постановление правительства об участии военнослужащих страны в учениях НАТО Rapid Trident 2017, которые пройдут в Украине 8-23 сентября этого года. Об этом глава государства написал в своем Facebook.
"В соответствии с Конституцией Республики Молдова принял решение приостановить сегодняшнее постановление правительства об участии молдавских военных в военных учениях в Украине", - сообщил Додон, отметив, что впервые с момента вступления в должность президента решил воспользоваться конституционным правом приостанавливать действие "противоречащих законодательству" актов кабмина.
По его словам, правительственное постановление якобы противоречит положениям закона о госбезопасности, согласно которым участие армии Молдовы в военных учениях за пределами страны утверждается главнокомандующим, то есть президентом.
Также Додон подчеркнул, что Молдова - нейтральное государство, поэтому молдавские военные "не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока".
Кроме того, президент заявил, что Вооруженные силы Молдовы "пребывают в плачевном состоянии", "нуждаются в коренном реформировании, в развитии их дееспособности внутри страны в соответствии с нейтральным статусом".
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В то же время главный советник молдавского премьер-министра Стела Нистор в комментарии NewsMaker заявила, что военные примут участие в учениях НАТО в Украине в соответствии с решением правительства, независимо от распоряжений президента.
По ее словам, "решение Додона не может помешать" постановлению кабмина, которое "полностью соответствует законодательству".
5 сентября Додон заявил, что молдавским военным нечего делать на учениях НАТО в Украине, и распорядился, чтобы все приготовления к маневрам были отменены.
Сегодня же, 6 сентября, правительство Молдовы приняло решение об участии армии страны в учениях.
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