Военные меры против Северной Кореи не на первом месте - Трамп

Трамп поговорил с президентом Китая о КНДР и сказал, что Си Цзиньпин "хотел бы что-то сделать"

Президент США Дональд Трамп сказал, что военные меры против Северной Кореи не стоят на первом месте. Об этом сообщает Reuters.



Трамп отметил, что у него была серьезная и откровенная дискуссия с президентом Китая по этому поводу.



"Президент Си Цзиньпин хотел бы сделать что-то. Мы посмотрим, сможет он это сделать или нет. Но мы не будем мириться с тем, что происходит в Северной Корее", - сказал президент США.



По словам Трампа, президент Китая полностью с ним согласился в ходе телефонного разговора.

Ранее глава минобороны Британии заявил, что ключ к решению угрозы КНДР - у Китая.

Читайте также: Вторжение Китая как способ решения проблемы Северной Кореи

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.