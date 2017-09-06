Военные меры против Северной Кореи не на первом месте - Трамп
06.09.2017 23:28
Трамп поговорил с президентом Китая о КНДР и сказал, что Си Цзиньпин "хотел бы что-то сделать"
Дональд Трамп (фото - EPA)
Президент США Дональд Трамп сказал, что военные меры против Северной Кореи не стоят на первом месте. Об этом сообщает Reuters.
Трамп отметил, что у него была серьезная и откровенная дискуссия с президентом Китая по этому поводу.
"Президент Си Цзиньпин хотел бы сделать что-то. Мы посмотрим, сможет он это сделать или нет. Но мы не будем мириться с тем, что происходит в Северной Корее", - сказал президент США.
По словам Трампа, президент Китая полностью с ним согласился в ходе телефонного разговора.
Ранее глава минобороны Британии заявил, что ключ к решению угрозы КНДР - у Китая.
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