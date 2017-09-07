В Британии потерпел крушение самолет: есть погибшие
07.09.2017 03:23
Со слов очевидцев, легкомоторный самолет приземлился, но не выпустил шасси
Фото: The Sun
В Британии в аэропорту взорвался самолет. Об этом сообщает The Sun.
Погиб пилот.
Крушение произошло в Уэльсе. Очевидцы слышали сильный взрыв, затем легкомоторный самолет загорелся и из него пошли клубы черного дыма.
Это произошло через секунду после того, как самолет коснулся земли в аэропорту. По словам очевидцев, самолет не выпустил шасси.
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