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В Британии потерпел крушение самолет: есть погибшие

07.09.2017 03:23
Со слов очевидцев, легкомоторный самолет приземлился, но не выпустил шасси
В Британии потерпел крушение самолет: есть погибшие
Фото: The Sun

В Британии в аэропорту взорвался самолет. Об этом сообщает The Sun.

Погиб пилот.

Крушение произошло в Уэльсе. Очевидцы слышали сильный взрыв, затем легкомоторный самолет загорелся и из него пошли клубы черного дыма.

Это произошло через секунду после того, как самолет коснулся земли в аэропорту. По словам очевидцев, самолет не выпустил шасси. 

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