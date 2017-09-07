Глава МИД ФРГ: Мы движемся к новому витку гонки вооружений

По словам главы МИД Германии, вместо мирного сосуществования, миру грозит опасность новой гонки вооружений

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предостерег от развертывания новой гонки вооружений в мире. Об этом он заявил в Берлине на конференции, сообщает Deutsche Welle.

"Вместо мирного сосуществования, грозит опасность новой гонки вооружений. Мы движемся к новому витку гонки вооружений", - сказал Габриель.

По его словам, в отличие от предыдущей эпохи, когда такая гонка вооружений имела место между "Россией и НАТО", на этот раз "спираль вооружений" может охватить весь мир. "Везде, куда ни взглянешь, говорят о наращивании вооружений - в Китае, в Индии, в Тихоокеанском регионе, в Америке, в частях Африки", - подчеркнул министр.

6 сентября в министерстве иностранных дел Германии предложили ослабить или снять санкции Евросоюза против России еще до того, как государство-оккупант выполнит минские договоренности.

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