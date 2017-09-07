Смертник талибов взорвал себя у ворот базы США в Афганистане

Талибы заявили, что "убили и ранили более 20 солдат", но местные власти и информационные ресурсы утверждают - убит только сам джихадист

6 сентября в 17:38 по местному времени около одного из въездов на территорию военной базы США в Баграме джихадист-самоубийца на мотоцикле подорвал себя и был убит взрывом, ранив при этом несколько человек из контингента и местных жителей. Такую информацию распространило командование войск НАТО в Афганистане.

Талибы уже взяли на себя ответственность за атаку. По их словам, это была "месть за оскорбительные для мусульман листовки". Спикер Пентагона незадолго до нападения на базу извинился за то, что такие листовки попали на улицы.

Миссия НАТО сообщила, что подрыв произошел за периметром базы, что привело к "небольшому числу пострадавших, которым оказывается помощь". У талибов заявили, что "убили и ранили более 20 солдат".





Местный ресурс Tolo News не подтверждает, что кто-тот погиб, кроме террориста, но сообщает о четырех раненых гражданских.

Пропагандисты исламистов распространяют в соцсетях фото времен американского вторжения в Ирак, где на земле лежат раненые морпехи США, выдавая его за результат вчерашней атаки на Баграм.

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