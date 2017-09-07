Беларусь получила от России вертолеты Ми-8 и батарею ЗРК Тор-М2

В Минобороне Беларуси отметили, что заключен контракт с корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-30СМ на 2018-2020 годы

Шесть вертолетов Ми-8 МТВ-5 и батарею зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 получила Беларусь от России в 2017 году. Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Беларуси генерал-майор Игорь Голуб, сообщает ТАСС.

"В рамках военно-технического сотрудничества для наращивания нашей единой региональной группировки мы в первом полугодии этого года по ранее подписанным контрактам из РФ получили на вооружение шесть вертолетов Ми-8МТВ-5, четвертую батарею зенитного ракетного комплекса Тор-М2", - сказал он.

По его словам, Минобороны Беларуси заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-30СМ с 2018 по 2020 год и контракт на поставку радиолокационных станций Противник-ГЕ.

"Все эти мероприятия направлены на наращивание нашей единой региональной группировки войск и сил. Региональная система ПВО России и Беларуси продолжает совершенствоваться для эффективной работы", - подчеркнул Голуб.

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