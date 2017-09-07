СМИ: Бразильский "военный фотограф" годами продавал чужие снимки

"Военный фотограф" Эдуардо Мартинc оказался мошенником, который годами продавал чужие снимки и обманывал мировые информагентства

"Военного фотографа" Эдуардо Мартинса никогда не существовало. Сделанные им фотографии, его имя и даже его лицо - все оказались подделкой. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мартинс был мошенником, который воровал фотографии у профессионалов, которые действительно рисковали своей жизнью в горячих точках, таких как Ирак или Сирия", - отмечается в сообщении.

Он брал снимки у настоящих профессионалов и редактировал их таким образом, чтобы ни одно программное обеспечение не выявило плагиата.

Таким образом, ему долго удавалось обманывать не менее 120 тысяч своих подписчиков в Instagram и даже крупные мировые средства массовой информации и фотобанки, в частности BBC и Getty Images. Информагентства покупали в Мартинса фотографии и делали с ним интервью.

"При этом вместо собственного фото он использовал портрет совсем другого человека. 32-летний блондин родом из бразильского Сан-Паулу, который еще в юные годы успешно поборол лейкемию, взял камеру в руки и стал фотографом, который работает в горячих точках планеты - именно такой образ создал себе человек", - говорится в сообщении.

У мошенника были свои методы: в соцсетях он контактировал с журналистами, работающими на всемирно СМИ, и представлялся репортером и волонтером ООН.

"Он никогда не пользовался телефоном или скайпом - общался только через месенжеры или электронную почту. А когда не выходил на связь, то списывал это на плохой интернет в зоне военных действий", - уточняет издание.

Сомнения относительно Мартинса возникли после того, как он познакомился с журналисткой бразильской службы BBC Наташей Рибейро, которая живет на Ближнем Востоке.

Ее заинтересовали блестящие репортажи Мартинса, в частности его рассказ с фотографиями о боях и будни курдских отрядов в Ираке. Рибейро выяснила, что два других бразильских журналиста, которые в то же время работали в Ираке, никогда не встречались с Мартинсом.

Не слышали о нем и в ООН и других организациях, где он якобы работал. Узнав о подозрениях журналистов BBC, мошенник сразу удалил свою страницу в Instagram. Он также написал одному из своих знакомых, что находится в Австралии и будет путешествовать целый год миром, отключив интернет.

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