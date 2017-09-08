Южнокорейцы не переживают, что КНДР нападет первой - опрос

В целом южане не считают возможность превентивного удара США по Северной Корее удачной идеей, однако хотят и себе ядерное оружие

Несмотря на ускоренную милитаризацию КНДР, постоянные испытания северокорейцами баллистических ракет и ядерного оружия, их соседи по Корейскому полуострову все больше сомневаются в том, что Пхеньян развяжет войну. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании Gallup Korea, которые приводит агентство Reuters.

58% опрошенных южнокорейцев считают, что КНДР не начнет войну, тогда как 37% полагают, что это вполне возможно.

Соответствующий вопрос социологи Gallup Korea начали задавать в Южной Корее в 1992 году, и процент тех, кто скептически относится к возможности агрессии северян, в 2017 году - самый высокий за 25 лет. В 1992-м около 69% граждан Южной Кореи считали, что КНДР нападет, 24% были уверены, что нет.

По состоянию на начало осени 2017 года южнокорейцы были значительно менее обеспокоены возможностью войны, чем в июне 2007-го, когда Пхеньян впервые провел испытание ядерной бомбы. Десять лет назад опасающихся атаки КНДР было 51%, 45% не видели угрозы.

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"Несмотря на пламенную риторику Севера, южнокорейцы в целом спокойно занимаются своими обычными делами без каких-либо признаков паники", - говорится в сообщении. Социологи отмечают, что на Юге за 60 лет уже привыкли к угрозам и провокациям Севера, а потому не обращают на них внимания.

60% респондентов считают, что Южная Корея должна в ответ на агрессивную милитаризацию КНДР вооружиться ядерным оружием, 35% полагают, что это лишнее. Большинство тех, кто против ядерного вооружения - молодежь, респонденты от 50 лет и выше - "за ядерную бомбу".

59% опрошенных южнокорейцев против превентивного удара США по Северной Корее, 33% считают, что это нужно сделать.

Опрос проведен 5-7 сентября 2017 года по телефону среди 1004 респондентов в возрасте от 19 лет и выше.

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Утром 3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы мощностью до 100 кт. Китай снова "сурово осудил" ядерные испытания Пхеньяна, а президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "разговоры не помогут", и что Ын "понимает только одно".





Позднее Белый дом заявил - США готовы применить ядерное оружие. В Пентагоне отметили, что Вашингтон "не стремится к полному уничтожению" Северной Кореи, но "есть много вариантов, как это сделать". Минфин США разрабатывает новые санкции, предполагающие разрыв любых торговых и деловых связей с государствами, торгующими с КНДР.





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