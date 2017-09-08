Во Франции обещают увеличить оборонный бюджет в 2018-м
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об увеличении оборонного бюджета страны в 2018 году на 1,6 млрд евро. Об этом сообщает издание LeMonde.
"В следующем году мы увеличим бюджет армий более чем на 1,6 миллиарда долларов. Эти усилия будут продолжены в 2019 году, а затем в 2020 году, потому что мир, в котором мы живем, опасен", - заявил Филипп, добавив, что такое увеличение является "беспрецедентным за последние десять лет".
Это заявление подтверждает обещание Эмманюэля Макрона и обещание исполнительной власти значительно увеличить бюджет обороны, чтобы достичь к 2025 году 2% ВВП.
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