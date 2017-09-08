В ФБР не нашли признаков вмешательства Трампа в следствие по РФ

Глава ведомства Кристофер Рэй также отметил, что очень уважает спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием связей Трампа и Кремля

Директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что не нашел признаков возможного вмешательства администрации президента Дональда Трампа в расследование фактов влияния Кремля на американские выборы 2016 года. Об этом он сказал в своем первом после назначения на занимаемую должность выступлении, сообщает Reuters.

"Я могу с уверенностью сказать, что я не обнаружил какого-либо намека на вмешательство в это расследование", - отметил Рэй в ходе дискуссии на саммите по вопросам разведки и нацбезопасности в Вашингтоне.

Кроме того, он подчеркнул, что испытывает "огромное уважение" к спецпрокурору Роберту Мюллеру, который 12 лет возглавлял ФБР и сейчас ведет расследование возможного сговора между командой Трампа и Кремлем во время предвыборной кампании.

По словам Рэя, его ведомство помогает расследованию Мюллера, "предоставляя агентов и прочую поддержку".

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Глава ФБР также подтвердил свою уверенность в достоверности январского доклада американских спецслужб, в котором утверждается, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года с целью помочь Трампу победить.

"У меня нет причин сомневаться в выводах, к которым пришли эти трудолюбивые люди, собравшие эти данные", - подчеркнул Рэй.

В августе 2017 года американские СМИ сообщали, что в рамках расследования вмешательства РФ в выборы 2016 года Мюллер планирует допросить высокопоставленных чиновников Белого дома.

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