"Будут чистить колеса НАТО?": Додон - о поездке военных в Украину

Молдавский лидер раскритиковал участие молдаван в учениях НАТО "в стране, где военный конфликт", а также их участие в параде Дня независимости Украины

Известный пророссийской риторикой президент Молдовы Игорь Додон сегодняшним указом запретил военным покидать пределы страны для участия в учениях НАТО. Об этом со ссылкой на заявление молдавского лидера 8 сентября пишет местный филиал российской газеты АиФ.

"...Но чтобы молдавские военные участвовали в учениях НАТО? Мы нейтральная страна. Или участвовали в учениях в стране, где военные конфликты? Уважаемые граждане, в Украине война. Я уже не говорю про военные парады в Киеве, где также участвовали наши военные. Но военные учения в стране с военным конфликтом. Зачем, какова цель?", - заявил он.

По словам Додона, он запрещает участие молдавских солдат в учениях, операциях, миссиях, тренингах, других мероприятиях за рубежом без его письменного согласия. Соответствующий указ, который является обязательным к исполнению и вступает в силу сразу после подписания, был опубликован на сайте президента страны.

За ослушание Додон призвал премьер-министра Молдовы отправить в отставку замглавы Минобороны страны Георге Галбури.

"Что за стажировка с военными НАТО? Будут чистить им колеса? Правительство допустило грубое нарушение закона и должно было бы уйти в отставку. И рано или поздно, но это случится. Никто не забыт, ничто не забыто", - пригрозил Кабмину молдавский лидер.

Ранее Додон запретил военным участвовать в весенних учениях НАТО Platinum Eagle на территории Румынии.

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5 сентября молдавский президент Игорь Додон заявил, что молдавским военным нечего делать на учениях в Украине, и распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены. 6 сентября правительство Молдовы приняло решение об участии армии страны в учениях, на что Додон еще раз заявил о запрете. Военные все равно уехали в Украину.

Сегодня во Львовской области начнутся учения Rapid Trident 2017, в которых примут участие до 2,5 тысяч украинских военных и военнослужащих стран-партнеров - Болгарии, Канады, Эстонии, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Британии и США. Учения пройдут с "большим размахом, чем прежде", заявили в Минобороны, и завершатся 23 сентября.

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