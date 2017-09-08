Наблюдать за выборами в Германии будут 650 тысяч волонтеров

На выборах в бундестаг 24 сентября будет создано около 73,5 тысячи участков с кабинками для голосования

На выборах в бундестаг 24 сентября будет задействовано около 650 тысяч волонтеров. Об этом сказали в Федеральной избирательной комиссии ФРГ в Висбадене сегодня, сообщает Deutsche Welle.

Представитель комиссии не смог подтвердить, что все выделенные вакансии уже заполнены. За последнее время из коммун поступали отдельные сообщения о нехватке добровольцев.

Как отметил представитель, в том случае, если волонтер в последнюю минуту откажется выйти на работу, то замена ему может быть найдена уже в сам день голосования.

На выборах 24 сентября будет создано около 73, 5 тысяч участков с кабинками для голосования и около 14 с половиной тысяч - для обработки бюллетеней, присланных по почте.

На каждом из этих участков будет работать избирательная комиссия, состоящая из председателя, его заместителя и еще от трех до семи заседателей.

Избирательные комиссии на участках будут следить за надлежащим ходом голосования. "После 18:00 они приступят к подсчету бюллетеней и сообщат результаты комунам", - сказал представитель Федеральной избирательной комиссии.

Почти каждый третий избиратель в Германии собирается проголосовать на парламентских выборах с помощью голосования по почте.

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