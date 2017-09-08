Резиденция Трампа находится на пути урагана Ирма - СМИ

90-летний особняк выдержал уже четыре мощных урагана

Надвигающийся на Флориду ураган Ирма покажет, действительно ли особняк президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго способен выстоять любой шторм, как на протяжении многих лет утверждал его хозяин. Об этом сообщает Голос Америки.

Если руководствоваться прошлым опытом, ставки стоит делать на дом.

С тех пор, как 90 лет назад наследница промышленной империи Марджори Мерривезер-Пост выстроила для себя этот 126-комнатный особняк общей площадью 5 800 квадратных метров, он выстоял четыре мощных урагана.

Стены толщиной один метр укреплены балками из стали и бетона, прочно вмонтированными в коралловую породу небольшого острова в округе Палм-Бич.

Трамп приобрел обветшавший особняк в 1985 году за 10 миллионов долларов и вложил миллионы в его перестройку, а в 1995 году превратил его в частный клуб.

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Ранее сегодня сообщалось, что количество жертв урагана Ирма увеличилось до 14 человек. Более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от разрушительного урагана Ирма, еще 26 миллионов находятся в опасности

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