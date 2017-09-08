Захарова: ФБР может готовить провокацию в генконсульстве России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предполагаета, что остающиеся в генконсульстве РФ в Сан-Франциско сотрудники ФБР могут с целью провокации подбросить компрометирующие Россию документы, передает ТАСС.
"Не попытка ли это американских спецслужб устроить антироссийскую провокацию и вообще, возможно, либо подбросить в здание компрометирующие материалы, либо потом их каким-то образом найти. Потому что то, что они сейчас делают, - мы не имеем об этом ни малейшего представления", - сказала она.
По мнению Захаровой, "за всем тем, что происходит сейчас в отношении российских дипломатов, стоят сотрудники американских спецслужб и непосредственно ФБР".
Официальный представитель МИД РФ отметила, что "США как государство пребывания обязано уважать и охранять консульские помещения и консульский архив и не пытаться распорядиться документами в своих интересах".
31 августа 2017 года Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке.
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