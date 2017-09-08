Трагедия в Мьянме: беженцев-рохинджа уже около 300 тысяч

За прошлые сутки сотрудники гуманитарных миссий обнаружили в приграничных районах крупные группы скрывающихся от расправы мусульман

За две прошлые недели уже более 270 тысяч мусульман-рохинджа бежали от религиозно-этнических чисток в бирманском штате Ракхайн на территорию соседнего Бангладеша. Об этом со ссылкой на доклад ООН по ситуации в Мьянме сообщает агентство Reuters.

Еще вчера количество беженцев оценивалось в 164 тысячи, однако за минувшие сутки сотрудники гуманитарных миссий обнаружили в приграничных районах ранее не учтенные крупные группы рохинджа.

По данным источника, на новых спутниковых снимках охваченного конфликтом региона видно около 450 сожженных военными, полицией и поддерживающими их мьянмарцами домов рохинджа.

Два дня назад в отчете ООН речь шла о том, что при наихудшем сценарии беженцев будет "около 300 тысяч". С октября 2016 года, когда в штате Ракхайн пошла волна новых чисток, из родных мест бежали около 357 тысяч рохинджа.

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Рохинджа, которых насчитывается до 1,1 млн человек, не имеют гражданства. Власти Мьянмы считают их нелегалами из Бангладеш.

Одна из последних крупных вспышек насилия в Мьянме зафиксирована в октябре 2016 года: армия начала зачистку пограничных территорий от боевиков группировки, которая, по данным правозащитников Amnesty International, состояла преимущественно из рохинджа. В ноябре 2016 года представитель ООН в Азии заявил, что в Мьянме происходит "этническая чистка", а правозащитники Human Rights Watch опубликовали спутниковые снимки уничтоженных поселений рохинджа - за пару месяцев были сожжены около 1200 домов, школ и мечетей.