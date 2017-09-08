Трагедия в Мьянме: беженцев-рохинджа уже около 300 тысяч
За две прошлые недели уже более 270 тысяч мусульман-рохинджа бежали от религиозно-этнических чисток в бирманском штате Ракхайн на территорию соседнего Бангладеша. Об этом со ссылкой на доклад ООН по ситуации в Мьянме сообщает агентство Reuters.
Еще вчера количество беженцев оценивалось в 164 тысячи, однако за минувшие сутки сотрудники гуманитарных миссий обнаружили в приграничных районах ранее не учтенные крупные группы рохинджа.
По данным источника, на новых спутниковых снимках охваченного конфликтом региона видно около 450 сожженных военными, полицией и поддерживающими их мьянмарцами домов рохинджа.
Два дня назад в отчете ООН речь шла о том, что при наихудшем сценарии беженцев будет "около 300 тысяч". С октября 2016 года, когда в штате Ракхайн пошла волна новых чисток, из родных мест бежали около 357 тысяч рохинджа.
Рохинджа, которых насчитывается до 1,1 млн человек, не имеют гражданства. Власти Мьянмы считают их нелегалами из Бангладеш.
Одна из последних крупных вспышек насилия в Мьянме зафиксирована в октябре 2016 года: армия начала зачистку пограничных территорий от боевиков группировки, которая, по данным правозащитников Amnesty International, состояла преимущественно из рохинджа. В ноябре 2016 года представитель ООН в Азии заявил, что в Мьянме происходит "этническая чистка", а правозащитники Human Rights Watch опубликовали спутниковые снимки уничтоженных поселений рохинджа - за пару месяцев были сожжены около 1200 домов, школ и мечетей.
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