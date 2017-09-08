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Землетрясение в Мексике: жертв стало больше

08.09.2017 16:41
Магнитуда землетрясения 8,1 баллов является самой сильной за последниие 100 лет в стране
Землетрясение в Мексике: жертв стало больше
Фото: EPA

Количество жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 26 человек. Об этом сообщает The Telegraph. 

Эпицентр землетрясения магнитудой 8,1 баллов был зафиксирован на глубине 33 километра в Тихом океане на расстоянии 123 километров к юго-западу от мексиканского города Пихихьяпан.

По данным властей Мексики, магнитуда землетрясения 8,1 баллов  - самое сильное за последнее столетие в стране.

Власти не исключают дальнейшего увеличения количества жертв.

Ранее сообщалось, что 15 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 8,1 баллов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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