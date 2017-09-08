Акция против Запада-2017 в Минске: Это угроза нашему суверенитету

В столице Беларуси прошла акция протеста против учений Запад-2017. Протестующие заявили, что расценивают их как угрозу суверенитету своей страны

В Минске прошла акция протеста против российско-белорусских военных учений Запад-2017, сообщает Белорусский партизан.

Инициатором акции стал лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. Мероприятие приурочено ко Дню белорусской воинской славы.

Участники акции принесли, кроме национальных, также и украинский флаг.

Фото: belaruspartisan.org

"После крымских событий украинские флаги обязательные атрибуты белорусских акций протеста", - уточняют журналисты.

Количество участников акции не сообщается, однако отмечается, что она была не слишком многолюдна.

Фото: belaruspartisan.org

В 21:00 акция завершилась. По итогам протеста была составлена резолюция, согласно которой участники протестуют против втягивания Беларуси "в военное противостояние России против Украины и блока НАТО".

Фото: belaruspartisan.org

"Мы поддерживаем положение Конституции о "стремлении Беларуси к нейтралитету" и не хотим присутствия чужих войск на нашей земле. Мы расцениваем военные учения Запад-2017, как угрозу суверенитету нашей страны", - заявляют также протестующие.

Ранее сегодня Министерство обороны Германии призвало Россию расширить мандат для международных наблюдателей из НАТО и заинтересованных стран на российско-белорусских учениях Запад-2017.

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