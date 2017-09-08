КНДР может совершить очередной запуск ракеты в эту субботу - Сеул

Каждый год 9 сентября Северная Корея отмечает день своего основания

Южная Корея готовится к новому ракетному испытанию со стороны Северной Кореи в эту субботу, когда КНДР будет отмечать день своего основания. Об этом сообщает Reuters.



Сообщается, что каждый года КНДР отмечает этот праздник масштабным парадом военной техники. В прошлом году Северная Корея провела свой пятый ядерный тест 9 сентября.



Reuters пишет, что в течение всей недели южнокорейские официальные лица предупреждали, что Север может запустить еще одну межконтинентальную баллистическую ракету вопреки санкциям ООН и на фоне обострения противостояния с Соединенными Штатами.



В прошлом году Северная Корея провела свой пятый ядерный тест 9 сентября.



Также сказано, что южнокорейские эксперты по вопросам ядерного оружия, которые проверяют уровень загрязнения, заявили в пятницу, что они зафиксировали незначительные следы радиоактивного ксенонового газа, но он не может быть связан с испытанием 3 сентября.



Ксенон - бесцветный газ, который встречается в природе и используется в производстве некоторых ламп. Эксперты заявили об обнаружении ксенона-133, радиоактивного изотопа, который не встречается в природе, и ранее связывали с ядерными испытаниями Северной Кореи.

Утром 3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы мощностью до 100 кт. Китай снова "сурово осудил" ядерные испытания Пхеньяна, а президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "разговоры не помогут", и что Ын "понимает только одно".

Позднее Белый дом заявил - США готовы применить ядерное оружие. В Пентагоне отметили, что Вашингтон "не стремится к полному уничтожению" Северной Кореи, но "есть много вариантов, как это сделать". Минфин США разрабатывает новые санкции, предполагающие разрыв любых торговых и деловых связей с государствами, торгующими с КНДР.

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