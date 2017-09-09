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Ураган Ирма: в голландской части Сен-Мартена 2 умерли и 43 ранены

09.09.2017 00:13
Среди пострадавших 11 в тяжелом состоянии
Ураган Ирма: в голландской части Сен-Мартена 2 умерли и 43 ранены
Фото: EPA

В части острова Сен-Мартен, которая принадлежит Нидерландам, ураган Ирма стал причиной смерти двоих человек и еще 43 получили травмы. Об этом сообщило голландское правительство, передает NOS.

Один из погибших умер естественной смертью. Среди пострадавших 11 в тяжелом состоянии. 

Были эвакуированы все пациенты из отделения интенсивной терапии одной из местных больниц. Они доставлены в больницу в Кюрасао.

Кроме того, пятнадцать пациентов на которые нуждаются в диализе, были приняты в больнице в Арубе. Завтра туда прибудут еще пятьдесят человек, которым необходим постоянный диализ почек.

Несмотря на плохой радио сигнал, премьер-министр смог записать обращение к гражданам, в котором призвал сохранять спокойствие. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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