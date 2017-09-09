Ураган Ирма: в голландской части Сен-Мартена 2 умерли и 43 ранены
В части острова Сен-Мартен, которая принадлежит Нидерландам, ураган Ирма стал причиной смерти двоих человек и еще 43 получили травмы. Об этом сообщило голландское правительство, передает NOS.
Один из погибших умер естественной смертью. Среди пострадавших 11 в тяжелом состоянии.
Были эвакуированы все пациенты из отделения интенсивной терапии одной из местных больниц. Они доставлены в больницу в Кюрасао.
Кроме того, пятнадцать пациентов на которые нуждаются в диализе, были приняты в больнице в Арубе. Завтра туда прибудут еще пятьдесят человек, которым необходим постоянный диализ почек.
Несмотря на плохой радио сигнал, премьер-министр смог записать обращение к гражданам, в котором призвал сохранять спокойствие.
- Ministerie van BZK (@MinBZK) 8 вересня 2017 р.
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