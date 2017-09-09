Третья мировая и пиво: в Праге нашли капсулы времени коммунистов

Капсулы датируются 1949 и 1984 годами

В Праге во время реконструкции Староместской ратуши были обнаружены капсулы времени, заложенные в коммунистическую эпоху. Об этом сообщает Radio.cz.



Среди четырех тубусов, которые были найдены во вторник, 5 сентября, два датируются 1949 годом, другие два - 1984 годом. Реставратор Павел Филип, который обнаружил ящики, признался, что не ожидал, что в них будут какие-то послания.



В капсуле, которая датируется 1984 годом, были банкноты, монеты, газеты и письма от трех каменщиков, которые жаловались на увеличение цены на пиво, но заявляли, что поскольку враждебные действия между Востоком и Западом могут привести к третьей мировой войне, они будут пить пиво, пока могут это делать, несмотря на цену.

В других капсулах содержались документы тех времен, в которых отражены философию коммунистической системы, а также некоторые вещи: письмо, написанное латиницей, где указаны имена президентов Чехословакии Эдварда Бенеша и Томаша Масарика, монеты и вырезки из газет.

Ратуша откроется снова для посетителей через три месяца. Часть найденных вещей вернут на место, часть - передадут в национальные архивы. В целом реконструкция Староместской ратуши будет длиться до осени 2018 года.



С 15 по 17 сентября по закрытым помещениям Староместской ратуши проведут бесплатные экскурсии.



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