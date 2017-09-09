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Депутат от партии Макрона торговала экскурсиями в парламент

09.09.2017 01:51
Предложение посетить парламент за 119 евро было на ее туристическом веб-сайте
Депутат от партии Макрона торговала экскурсиями в парламент
Фото: EPA

Депутат парламента Франции от партии президента Эммануэля Макрона Паскаль Фонтене-Персо предлагала своим избирателям возможность посетить парламент за 119 евро. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что раскрытие информации связано с чередой инцидентов с участием депутатов, у которых небольшой или вообще отсутствует прежний политический опыт. Они вошли в парламент после того, как Макрон попытался обновить французский правящий класс.

Фонтенел-Лицо, депутат от центристской партии, представляет избирательный округ Сарт на западе Франции. Она сделала предложение своим избирателям на веб-сайте туристического агентства, которое основала с мужем.

Спикер Национальной ассамблеи заявил, что приказал провести внутреннее расследование.

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