Депутат от партии Макрона торговала экскурсиями в парламент

Предложение посетить парламент за 119 евро было на ее туристическом веб-сайте

Депутат парламента Франции от партии президента Эммануэля Макрона Паскаль Фонтене-Персо предлагала своим избирателям возможность посетить парламент за 119 евро. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что раскрытие информации связано с чередой инцидентов с участием депутатов, у которых небольшой или вообще отсутствует прежний политический опыт. Они вошли в парламент после того, как Макрон попытался обновить французский правящий класс.



Фонтенел-Лицо, депутат от центристской партии, представляет избирательный округ Сарт на западе Франции. Она сделала предложение своим избирателям на веб-сайте туристического агентства, которое основала с мужем.



Спикер Национальной ассамблеи заявил, что приказал провести внутреннее расследование.



Читайте также: Рейтинг поддержки Макрона снизился до 30% - опрос



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.