Депутат от партии Макрона торговала экскурсиями в парламент
Депутат парламента Франции от партии президента Эммануэля Макрона Паскаль Фонтене-Персо предлагала своим избирателям возможность посетить парламент за 119 евро. Об этом сообщает The Times.
Отмечается, что раскрытие информации связано с чередой инцидентов с участием депутатов, у которых небольшой или вообще отсутствует прежний политический опыт. Они вошли в парламент после того, как Макрон попытался обновить французский правящий класс.
Фонтенел-Лицо, депутат от центристской партии, представляет избирательный округ Сарт на западе Франции. Она сделала предложение своим избирателям на веб-сайте туристического агентства, которое основала с мужем.
Спикер Национальной ассамблеи заявил, что приказал провести внутреннее расследование.
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