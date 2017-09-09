USD:  25.99  26.44   EUR:  31.02  31.89  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Беларусь отказала во въезде шестерым литовским депутатам

09.09.2017 02:27
В понедельник они должны были участвовать в мероприятии белорусской оппозиции
Беларусь отказала во въезде шестерым литовским депутатам
Фото: belaruspartisan.org

Беларусь отказала в выдаче виз шестерым литовским парламентариям, которые в понедельник должны были участвовать в мероприятии белорусской оппозиции. Об этом сообщает Delfi.

Депутаты планировали принять участие в дискуссии "Региональная безопасность: вызовы и перспективы" по приглашению главы Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолия Лебедько.

"Месседж, который мы хотели привезти, очевиден - мы хотим, чтобы у нас был независимый, самостоятельный сосед, и мы надеемся, что после военных учений эта самостоятельность еще останется, особенно в военной сфере", - лен делегации парламентариев Литвы Лауринас Кащюнас.

Он сообщил, что основной темой встречи должны были стать совместные российско-белорусские военные учения Запад - 2017.

"Мы хотели независимой Беларуси, но, оказывается, тот диалог, который ведется, скорее, избирательный со стороны Александра Лукашенко. Испугался шести парламентариев", - добавил он.

Читайте также: Акция против Запада-2017 в Минске: Это угроза нашему суверенитету

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 