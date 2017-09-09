Беларусь отказала во въезде шестерым литовским депутатам

В понедельник они должны были участвовать в мероприятии белорусской оппозиции

Беларусь отказала в выдаче виз шестерым литовским парламентариям, которые в понедельник должны были участвовать в мероприятии белорусской оппозиции. Об этом сообщает Delfi.

Депутаты планировали принять участие в дискуссии "Региональная безопасность: вызовы и перспективы" по приглашению главы Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолия Лебедько.



"Месседж, который мы хотели привезти, очевиден - мы хотим, чтобы у нас был независимый, самостоятельный сосед, и мы надеемся, что после военных учений эта самостоятельность еще останется, особенно в военной сфере", - лен делегации парламентариев Литвы Лауринас Кащюнас.



Он сообщил, что основной темой встречи должны были стать совместные российско-белорусские военные учения Запад - 2017.



"Мы хотели независимой Беларуси, но, оказывается, тот диалог, который ведется, скорее, избирательный со стороны Александра Лукашенко. Испугался шести парламентариев", - добавил он.



Читайте также: Акция против Запада-2017 в Минске: Это угроза нашему суверенитету



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



