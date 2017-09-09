Сенат США заблокировал продажу оружия силам безопасности Эрдогана

Принятая поправка является частью реакции США на насилие в отношении мирных демонстрантов

Комитет по ассигнованиям Сената США принял поправку, которая запрещает правительству продать оружие силам безопасности, которые защищают президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает Defense News.

Поправка является частью реакции США на насилие в отношении мирных демонстрантов, которое применили его телохранители, прибывшие с президентом Турции в Вашингтон этой весной. Охранники Реджепа Тайипа Эрдогана избили протестующих, собравшихся у резиденции турецкого посла и ждали возвращения Эрдогана со встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Всего 19 лицам, 15 из которых были определены как сотрудники турецкой службы безопасности, были предъявлены обвинения.



В начале этого года администрация Трампа сообщила Конгрессу о намерении разрешить производителю в Нью-Гемпшире продать полуавтоматические пистолеты и боеприпасы для сил безопасности Эрдогана на сумму $1,2 млн. Но после инцидента это решение было приостановлено на неопределенный срок.

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