Катарский кризис: Доха готова к переговорам с арабскими странами

У принца Саудовской Аравии и эмира Катара состоялся телефонный разговор

Катар готов начать переговоры с четырьмя арабскими странами касательно прекращения дипломатической и экономической блокады.Об этом сообщает официальное саудовское агентство новостей SPA.



Сообщается, что коронованный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, заместитель премьер-министра и министр обороны, получил телефонный звонок в пятницу от шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, эмира Государства Катар.



Также сказано, что во время разговора эмир Катара выразил желание сесть за диалоговый стол и обсудить требования четырех арабских стран по обеспечению интересов всех участников конфликта.



По информации агенства, наследный принц Саудовской Аравии приветствовал желание шейха.



Отмечается, что подробности будут объявлены после того, как Королевство Саудовская Аравия обсудит этот вопрос с Объединенными Арабскими Эмиратами, Королевством Бахрейн и Арабской Республикой Египет.



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