США продили торговое эмбарго против Кубы
Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие торгового эмбарго против Кубы. Об этом говорится в меморандуме президента, опубликованном Белым домом.
"Я принял решение о том, что продолжение действия эмбарго в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам Соединенных Штатах. Поэтому я продлеваю его до 14 сентября 2018 года", - говорится в меморандуме.
США разорвали дипломатические отношения с Кубой еще в январе 1961 года. За год до этого американцы ввели против республики торговое эмбарго. После этого между странами установились натянутые отношения.
В 2016 году Барак Обама совершил визит на Кубу, с которым началось окончание более чем полувековой вражды между двумя странами.
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