США продили торговое эмбарго против Кубы

Экономическая изоляция Кубы продлится до 14 сентября 2018 года

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие торгового эмбарго против Кубы. Об этом говорится в меморандуме президента, опубликованном Белым домом.

"Я принял решение о том, что продолжение действия эмбарго в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам Соединенных Штатах. Поэтому я продлеваю его до 14 сентября 2018 года", - говорится в меморандуме.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой еще в январе 1961 года. За год до этого американцы ввели против республики торговое эмбарго. После этого между странами установились натянутые отношения.



В 2016 году Барак Обама совершил визит на Кубу, с которым началось окончание более чем полувековой вражды между двумя странами.



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