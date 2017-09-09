Катарский кризис: Саудовская Аравия отказалась от диалога с Дохой

Саудовский МИД заявил об искажении фактов со стороны Катара

В МИД Саудовской Аравии заявили, что королевство отказывается от любых переговоров с Катаром, пока Доха не определит ясно свою позицию. Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA.



Заявление Эр-Рияда поступило спустя один час после того, как сообщалось, что у эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль-Саудом состоялся телефонный разговор, в котором Катар предложил начать переговоры по разрешению кризиса в Персидском заливе.



Представитель саудовского МИДа также сказал, что власти Катара, сделавшие заявление по итогам диалога двух руководителей, "исказили содержание их беседы".



Катарское информационное агентство QNA сообщило, что "телефонная беседа между наследным принцем Саудовской Аравии и эмиром Катара состоялась по просьбе президента США Дональда Трампа". Саудовская Аравия отрицает такую информацию, утверждая, что переговоры состоялись по инициативе Дохи.



"Все это указывает на то, что власть в Катаре не настроена серьезно на диалог и продолжает проводить свою прежнюю отрицательную политику. Саудовская Аравия объявляет о прекращении любого диалога с властью в Катаре, пока с его стороны не будет сделано ясное заявление, в котором она официально объявит свою позицию", - резюмировал саудовский чиновник.



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