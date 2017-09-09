США призывают Совбез ООН усилить санкции против КНДР 11 сентября
09.09.2017 12:44
США предлагают ввести нефтяное эмбарго и заблокировать счета правительства и лидера КНДР Ким Чен Ына
Фото: EPA
США призвали Совет безопасности ООН проголосовать за новые санкции против Северной Кореи на заседании 11 сентября. Об этом сообщает Deutsche Welle.
США предлагают ввести эмбарго на поставки нефти в Северную Корею и заморозить активы правительства и лидера КНДР Ким Чен Ына.
В проекте резолюции США также предусматриваются запрет на передвижение Ким Чен Ына за границу и блокирование экспорта текстильных изделий из Северной Кореи. Северокорейцам, которые работают за пределами страны, хотят заблокировать выплаты.
Согласно проекту, блокируются активы национальной авиакомпании КНДР Air Koryo, которая осуществляет рейсы в Китай и российский Владивосток.
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