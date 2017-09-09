США призывают Совбез ООН усилить санкции против КНДР 11 сентября

США предлагают ввести нефтяное эмбарго и заблокировать счета правительства и лидера КНДР Ким Чен Ына

США призвали Совет безопасности ООН проголосовать за новые санкции против Северной Кореи на заседании 11 сентября. Об этом сообщает Deutsche Welle.



США предлагают ввести эмбарго на поставки нефти в Северную Корею и заморозить активы правительства и лидера КНДР Ким Чен Ына.



В проекте резолюции США также предусматриваются запрет на передвижение Ким Чен Ына за границу и блокирование экспорта текстильных изделий из Северной Кореи. Северокорейцам, которые работают за пределами страны, хотят заблокировать выплаты.



Согласно проекту, блокируются активы национальной авиакомпании КНДР Air Koryo, которая осуществляет рейсы в Китай и российский Владивосток.

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