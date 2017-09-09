Во Флориде из-за Ирмы эвакуируют четверть населения штата

Один из мощнейших ураганов в Атлантике за последнее столетие обрушится на Флориду в воскресенье утром

Власти штата Флорида призвали эвакуироваться 5,6 млн (около четверти всего населения штата) жителей в связи с надвигающимся ураганом Ирма. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что в ночь на субботу мощность урагана достигла максимальной пятой категории.

По прогнозам, один из мощнейших ураганов в Атлантике за последнее столетие обрушится на Флориду в воскресенье утром.

В настоящее время ураган приблизился к северной части Кубы, где расположена столица Гавана, вызвав сильные ливни и ветер скоростью около 250 км в час.

В части острова Сен-Мартен, которая принадлежит Нидерландам, ураган Ирма стал причиной смерти двоих человек и еще 43 получили травмы.

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