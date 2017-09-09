Дипломаты США и РФ проведут переговоры в Финляндии - СМИ
Замсекретаря Госдепа США Томас Шеннон и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретятся в Финляндии, чтобы обсудить пути снятия напряженности в отношениях между их странами. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает АР.
По словам источника, переговоры будут касаться сокращения дипмиссий США и РФ, а также более широких стратегических отношений и вопросов контроля над вооружениями.
Издание напоминает, что в начале этого года Шеннон и Рябков уже провели несколько раундов переговоров.
31 августа 2017 года Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке. Эти меры приняты в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.
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