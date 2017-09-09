USD:  25.99  26.44   EUR:  31.02  31.89  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Филиппины вслед за Индией прекратили торговлю с Северной Кореей

09.09.2017 17:03
Филиппины - пятый по значению торговый партнер Северной Кореи - полностью прекратил с ней торговлю
Филиппины вслед за Индией прекратили торговлю с Северной Кореей
Фото: EPA
Филиппины полностью прекратили торговлю с Северной Кореей. Об этом сообщает Yonhap.

"Мы можем сказать, что мы приостановили торговые отношения с Северной Кореей. Мы полностью выполним резолюции Совбеза ООН, включая экономические санкции", - заявил журналистам министр иностранных дел Филиппин Алан Каэтано. 

Филиппины являются пятым по величине торговым партнером Северной Кореи, при этом двусторонняя торговля достигла $28,8 млн за первые шесть месяцев этого года.

В апреле торговые связи с КНДР из-за развития северокорейской ракетной программы разорвала Индия.  

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 