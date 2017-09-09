Филиппины вслед за Индией прекратили торговлю с Северной Кореей

Филиппины - пятый по значению торговый партнер Северной Кореи - полностью прекратил с ней торговлю





"Мы можем сказать, что мы приостановили торговые отношения с Северной Кореей. Мы полностью выполним резолюции Совбеза ООН, включая экономические санкции", - заявил журналистам министр иностранных дел Филиппин Алан Каэтано.





Филиппины являются пятым по величине торговым партнером Северной Кореи, при этом двусторонняя торговля достигла $28,8 млн за первые шесть месяцев этого года.





В апреле торговые связи с КНДР из-за развития северокорейской ракетной программы разорвала Индия.





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