Филиппины вслед за Индией прекратили торговлю с Северной Кореей
09.09.2017 17:03
Филиппины - пятый по значению торговый партнер Северной Кореи - полностью прекратил с ней торговлю
Фото: EPA
Филиппины полностью прекратили торговлю с Северной Кореей. Об этом сообщает Yonhap.
"Мы можем сказать, что мы приостановили торговые отношения с Северной Кореей. Мы полностью выполним резолюции Совбеза ООН, включая экономические санкции", - заявил журналистам министр иностранных дел Филиппин Алан Каэтано.
Филиппины являются пятым по величине торговым партнером Северной Кореи, при этом двусторонняя торговля достигла $28,8 млн за первые шесть месяцев этого года.
В апреле торговые связи с КНДР из-за развития северокорейской ракетной программы разорвала Индия.
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