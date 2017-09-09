В Турции осужден мужчина, избивший девушку за ношение шорт

Инцидент произошел 12 сентября 2016 года в Стамбуле. Чакироглу избил медсестру Айшюгель Терзи, как он в последствии объяснял, за "неподобающий" вид. Терзи подала жалобу на Чакироглу, и он был арестован полицией.

Суд сначала постановил освободить его, но после общественного возмущения по поводу его освобождения, он был снова арестован и отправился на скамью подсудимых для первого слушания, которое состоялось 26 октября 2016 года в Стамбульском суде. Затем суд отложил судебное разбирательство.





В заключительной речи Чакироглу заявил: "Я не собирался это говорить, так как это позорно, но ее нижнее белье можно было увидеть, пока она сидела. Я хотел бы знать, где наше государство проводит черту. Это Турция, и это исламская страна. Меня спровоцировали. Кроме того, я не принимал лекарства (в день нападения), которые имели бы влияние", - сказал он.





Ранее жители района Колей в Анкаре подали жалобу управляющему жилым домом на учительницу английского языка, которая носит дома шорты, потребовав от нее закрывать занавески.





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