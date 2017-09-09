В Турции осужден мужчина, избивший девушку за ношение шорт
09.09.2017 17:40
Абдулла Чакироглу осужден почти на четыре года тюрьмы за избиение в автобусе женщины из-за ношения шорт
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Стамбульский суд приговорил к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы Абдуллу Чакироглу, который в общественном автобусе избил незнакомую девушку за "неподобающую одежду". Об этом сообщает Hurriyet.
Инцидент произошел 12 сентября 2016 года в Стамбуле. Чакироглу избил медсестру Айшюгель Терзи, как он в последствии объяснял, за "неподобающий" вид. Терзи подала жалобу на Чакироглу, и он был арестован полицией.
Суд сначала постановил освободить его, но после общественного возмущения по поводу его освобождения, он был снова арестован и отправился на скамью подсудимых для первого слушания, которое состоялось 26 октября 2016 года в Стамбульском суде. Затем суд отложил судебное разбирательство.
В заключительной речи Чакироглу заявил: "Я не собирался это говорить, так как это позорно, но ее нижнее белье можно было увидеть, пока она сидела. Я хотел бы знать, где наше государство проводит черту. Это Турция, и это исламская страна. Меня спровоцировали. Кроме того, я не принимал лекарства (в день нападения), которые имели бы влияние", - сказал он.
Ранее жители района Колей в Анкаре подали жалобу управляющему жилым домом на учительницу английского языка, которая носит дома шорты, потребовав от нее закрывать занавески.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:46
-
вчера
18:53
-
вчера
18:08
-
вчера
07:50
-
вчера
17:23
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров