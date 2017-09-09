Россия назвала фальшивкой доклад ООН о химическом оружии Асада
Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин назвал "политически ангажированной фальшивкой" положения доклада Независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии, касающиеся операций войск Башара Асада и России. Об этом дипломат заявил в субботу российским журналистам в Женеве, сообщает ТАСС.
В докладе Независимой комиссии по расследованию в Сирии, опубликованном в преддверии начинающейся в Женеве 11 сентября 36-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщается, что сирийские и российские силы наносили удары по больницам и медперсоналу, а сирийские войска, кроме того, применяли химическое оружие.
Ранее в Сирии режим Башара Асада отверг обвинения ООН в применении химического оружия во время удара по Хан-Шейхуну в апреле 2017 года.
6 сентября комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Сирии опубликовала выводы, согласно которым ответственность за апрельскую трагедию несет режим Асада.
Такое заявление комиссии ООН было не первым: в августе комиссия заявила, что собрано достаточно доказательств для обвинения Асада в военных преступлениях.
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