Россия назвала фальшивкой доклад ООН о химическом оружии Асада

В России назвали фальшивкой доклад ООН о нанесении российской авиацией ударов по больницам в Сирии и применении режимом Асада химического оружия

Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин назвал "политически ангажированной фальшивкой" положения доклада Независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии, касающиеся операций войск Башара Асада и России. Об этом дипломат заявил в субботу российским журналистам в Женеве, сообщает ТАСС.

"Этот доклад в той части, которая касается России и применения химоружия (армией Башара Асада, - ред.), представляет собой пример политически ангажированной фальшивки", - сказал Бородавкин.

В докладе Независимой комиссии по расследованию в Сирии, опубликованном в преддверии начинающейся в Женеве 11 сентября 36-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщается, что сирийские и российские силы наносили удары по больницам и медперсоналу, а сирийские войска, кроме того, применяли химическое оружие.

Ранее в Сирии режим Башара Асада отверг обвинения ООН в применении химического оружия во время удара по Хан-Шейхуну в апреле 2017 года.

6 сентября комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Сирии опубликовала выводы, согласно которым ответственность за апрельскую трагедию несет режим Асада.

Такое заявление комиссии ООН было не первым: в августе комиссия заявила, что собрано достаточно доказательств для обвинения Асада в военных преступлениях.

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