Лидер немецких либералов готов рассмотреть возвращение РФ в G8

Кристиан Линднер считает, что нужно восстановить Большую восьмерку с участием РФ, если она откажется от военных учений, угрожающих Восточной Европе

Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер высказался за возврат России в "большую восьмерку" при определенных условиях. Об этом сообщает DW.

"Лучше разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным, чем о нем", -заявил он в интервью журналу Focus, обнародованном в субботу, 9 сентября.

"Если Россия откажется от военных учений, которые угрожают нашим восточноевропейским партнерам, то это стало бы поводом возродить G8, пусть даже поначалу в формате G7 + 1. Путину надо дать возможность покинуть тупик эскалации", - пояснил Линднер.

Одновременно лидер СвДП призвал к более последовательной линии в отношении России. "Если Россия будет и впредь провоцировать, то нужно будет прекратить строительство газопровода Северный поток", - сказал он.

Кристиан Линднер является одним из потенциальных кандидатов на пост министра иностранных дел Германии после выборов в Бундестаг 24 сентября, если его партия получит достаточное количество мест в парламенте и сформирует коалицию с партией ХДС Ангелы Меркель.

5 августа Линднер заявил, что конфликт вокруг аннексии Крыма нужно "загерметизировать", чтобы добиться прогресса в других вопросах со страной-агрессором. Позже он опубликовал видеообращение, в котором объяснил свою позицию по Крыму и России.

Детальней о расстановке сил в Германии перед выборами читайте в материале LIGA.net: Меркель в шаге от победы: кто станет ее партнером по коалиции

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