Литва призвала Россию отменить военные учения Запад-2017

Министр иностранных дел Литвы напомнил, что аннексия Крыма тоже начиналась с "военных учений"

Литва опасается, что войска, перебрасываемые в Беларусь в связи с учениями Запад-2017, не вернутся в РФ после маневров и призывает Россию отменить эти учения. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает Delfi.

В Вильнюсе напомнили, что аннексии Крыма тоже предшествовали военные учения.

"Мы обеспокоены тем, что Москва перебросила в Беларусь и к границам Балтии 4 000 систем, способных нести ядерное оружие, и не менее 30 000 солдат. Это опасное бряцание оружием должно прекратиться", - заявил Линкявичюс.

Он назвал неправдоподобными российские данные о том, что в учениях примут участие лишь 12 тыс военнослужащих.

"Мы должны быть бдительными и подготовленными", - подчеркнул литовский министр.

Линкявичюс также отметил, что, в отличие от учений Запад-2013, Россия, в рамках нынешних учений, впервые перебрасывает войска в Беларусь.

"Мы опасаемся, что российское военное присутствие в Беларуси станет постоянным", - отметил он.

8 сентября Министерство обороны Германии призвало Россию расширить мандат для международных наблюдателей из НАТО и заинтересованных стран на российско-белорусских учениях Запад-2017.

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