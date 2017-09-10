Землетрясение в Мексике: погибли 65 человек, объявлен траур

В стране объявлен трехдневный траур по погибшим в результате землетрясения

В Мексике количество жертв землетрясения возросло до 65 человек, сообщил в своем Twitter президент страны Энрике Ньето.

В Мексике объявлен трехдневный траур. Президент выразил соболезнования семьям погибших.

По данным СМИ, ранены еще около 250 человек.

Как сообщалось ранее, землетрясение в Мексике магнитудой 8,1 балл стало самым сильным за последние 100 лет. Эпицентр зафиксирован на глубине 33 километра в Тихом океане на расстоянии 123 километров к юго-западу от мексиканского города Пихихьяпан.

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