Ядерную программу КНДР могли тайно поддерживать РФ или Иран - СМИ

Иран возглавил список стран, подозреваемых в оказании какой-либо помощи КНДР, однако Россия также находится в центре внимания

Внезапный прорыв Северной Кореи в развитии своей ядерной программы мог быть вызван поддержкой со стороны Ирана или России. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники среди британских чиновников.

Министерство иностранных дел Великобритании изучает вопрос, помогли ли "нынешние и бывшие ядерные государства" северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну в разработке ядерной программы.

По словам источников, версия о том, что к технологическим достижениям Северной Кореи привели их собственные ученые - не заслуживает доверия.

Иран возглавил список стран, подозреваемых в оказании какой-либо помощи КНДР, однако Россия также находится в центре внимания, сообщают британские журналисты.

"Среди северокорейских ученых есть люди с определенными способностями, но ясно, что они не осуществляют это в абсолютном вакууме", - уточнил источник.

9 сентября США призвали Совет безопасности ООН проголосовать за новые санкции против Северной Кореи на заседании в понедельник.

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