Число жерт землетрясения в Мексике выросло до 90 человек
Число погибших из-за землетрясения в Мексике выросло до 90 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам представителя службы гражданской обороны Хесуса Гонзалеза, только в наиболее пострадавшем южном штате Оахака зафиксирована 71 жертва.
На востоке Мексики ураган "Катя", по состоянию на утро сегодняшнего дня, 10 сентября, привел к гибели двух человек в результате схода селевых потоков.
Как сообщалось ранее, землетрясение в Мексике магнитудой 8,1 балл стало самым сильным за последние 100 лет. Эпицентр зафиксирован на глубине 33 километра в Тихом океане на расстоянии 123 километров к юго-западу от мексиканского города Пихихьяпан.
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