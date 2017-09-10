Число жерт землетрясения в Мексике выросло до 90 человек

По состоянию на вечер субботы число жертв землетрясения в Мексике выросло до 90 человек

Число погибших из-за землетрясения в Мексике выросло до 90 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.



По словам представителя службы гражданской обороны Хесуса Гонзалеза, только в наиболее пострадавшем южном штате Оахака зафиксирована 71 жертва.



На востоке Мексики ураган "Катя", по состоянию на утро сегодняшнего дня, 10 сентября, привел к гибели двух человек в результате схода селевых потоков.



Как сообщалось ранее, землетрясение в Мексике магнитудой 8,1 балл стало самым сильным за последние 100 лет. Эпицентр зафиксирован на глубине 33 километра в Тихом океане на расстоянии 123 километров к юго-западу от мексиканского города Пихихьяпан.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.