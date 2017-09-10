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Число жерт землетрясения в Мексике выросло до 90 человек

10.09.2017 12:51
По состоянию на вечер субботы число жертв землетрясения в Мексике выросло до 90 человек
Число жерт землетрясения в Мексике выросло до 90 человек
Фото: EPA

Число погибших из-за землетрясения в Мексике выросло до 90 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам представителя службы гражданской обороны Хесуса Гонзалеза, только в наиболее пострадавшем южном штате Оахака зафиксирована 71 жертва.

На востоке Мексики ураган "Катя", по состоянию на утро сегодняшнего дня, 10 сентября, привел к гибели двух человек в результате схода селевых потоков.

Как сообщалось ранее, землетрясение в Мексике магнитудой 8,1 балл стало самым сильным за последние 100 лет. Эпицентр зафиксирован на глубине 33 километра в Тихом океане на расстоянии 123 километров к юго-западу от мексиканского города Пихихьяпан.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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