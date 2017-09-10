Ураган Ирма уже вплотную приблизился к берегам Флориды

Власти не исключают, что ураган нанесет штату миллиардные убытки

Ураган Ирма уже подступает к американскому штату Флорида, передает Reuters.

Власти не исключают, что ураган, уже забравший по меньшей мере 22 жизни в Карибском бассейне, принесет штату миллиардный ущерб.

На южное побережье Флориды обрушились огромные волны, сотни тысяч домов остались без электроэнергии. По оценкам экспертов, после урагана без света могут остаться свыше одного миллиона человек, сообщает Deutsche Welle.

Более 6,5 млн человек получили предписание покинуть свои жилища. Это почти 30% населения Флориды. Еще накануне в убежища перебрались более 70 тыс человек.

8 сентября сообщалось, что в связи с угрозой урагана Ирма во Флориде будут закрыты две атомные электростанции, которые являются одними из самых мощных в США.

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