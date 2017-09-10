Меркель обвинили в злоупотреблении служебным положением - СМИ

Канцлера обвинили в использовании военных самолетов и вертолетов в личных целях и без оплаты полной стоимости таких перелетов

Канцлера Германии Ангелу Меркель обвинили в злоупотреблении служебным положением во время использования самолетов бундесвера и полиции. Об это сообщает издание Spiegel, ссылаясь на соответствующую жалобу юриста, имя которого не называется.

Речь идет об использовании Меркель самолетов во время предвыборной кампании. Юрист обвинил канцлера Германии в том, что ее партия возместила только часть средств за перелеты.

По данным издания, Меркель оплачивает около 500 евро за один рейс, но фактическая стоимость одного перелета на вертолете Cougar составляет 18 тыс евро и более 30 тыс евро на самолете Bombardier Global 5000.

В партии Меркель комментировать такие заявления отказались. Бундесвер сообщил, что в ходе предвыборной кампании канцлер использовали военные самолеты 50 раз.

Сама Меркель заявила, что, используя служебный транспорт, руководствуется теми же правилами, что и ее предшественники и она всегда находится при исполнении служебных обязанностей.

Сейчас жалоба юриста находится на рассмотрении прокуратуры Берлина.

Читайте также: Атака помидорами: кортеж Ангелы Меркель встретили в Вальгасте

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.