У исламистов есть 11 тысяч бланков сирийских паспортов - СМИ
11.09.2017 04:58
Боевики могут с помощью настоящих паспортов попасть в Европу под видом беженцев
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У боевиков Исламского государства на руках 11 тысяч настоящих сирийских паспортных бланков. Об этом пишет Bild am Sonntag со ссылкой на Федеральное управление по уголовным делам и министерство внутренних дел, передает Deutsche Welle.
Эти бланки настоящие, и боевики могли бы попытаться выдавать себя за беженцев.
По состоянию на октябрь 2016 года ведомство по делам миграции и беженцев проверило больше 81 тысячи подозрительных паспортов. В более 10% случаев была обнаружена подделка.
В первом полугодии 2017 года немецкая полиция зафиксировала сокращение примерно на четверть количества незаконного пересечения границы по сравнению с тем же полугодием прошлого года.
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