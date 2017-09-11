У исламистов есть 11 тысяч бланков сирийских паспортов - СМИ

Боевики могут с помощью настоящих паспортов попасть в Европу под видом беженцев

У боевиков Исламского государства на руках 11 тысяч настоящих сирийских паспортных бланков. Об этом пишет Bild am Sonntag со ссылкой на Федеральное управление по уголовным делам и министерство внутренних дел, передает Deutsche Welle.



Эти бланки настоящие, и боевики могли бы попытаться выдавать себя за беженцев.

По состоянию на октябрь 2016 года ведомство по делам миграции и беженцев проверило больше 81 тысячи подозрительных паспортов. В более 10% случаев была обнаружена подделка.



В первом полугодии 2017 года немецкая полиция зафиксировала сокращение примерно на четверть количества незаконного пересечения границы по сравнению с тем же полугодием прошлого года.

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