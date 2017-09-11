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Маккейн рассказал о своей борьбе с раком

11.09.2017 05:29
Сенатор рассказал, что пока все результаты были отличными, а в понедельник он ждет результаты томографии и надеется на лучшее
Маккейн рассказал о своей борьбе с раком
Джон Маккейн (фото - EPA)

Сенатор Джон Маккейн признал серьезность своего диагноза в первом большом интервью телеканалу CNN после того, как у него диагностировали рак. 

"Я столкнулся с вызовом, но я и раньше сталкивался с вызовами. И я уверен, что справлюсь с этим", - сказал Маккейн. 

В понедельник он ждет результат томографии и надеется на лучшее. 

"Я в порядке. Прогноз довольно хороший. Я столкнулся с очень жесткой формой рака, но пока все результаты отличные", - рассказал сенатор.

20 июля стало известно, что у американского сенатора Джона Маккейна диагностировали глиобластому - вид опухоли мозга. Позже он, несмотря на болезнь, пришел в Сенат для того, чтобы проголосовать законы касательно здравоохранения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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