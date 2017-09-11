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В Британии в церковь ворвался неизвестный с ножом

11.09.2017 06:47
Пострадали три человека, которые пытались остановить 47-летнего мужчину с кухонных ножом
В Британии в церковь ворвался неизвестный с ножом
Фото: The Telegraph

В Великобритании в Бирмингеме неизвестный напал с ножом на людей в церкви. Об этом сообщает The Telegraph.

На воскресной службе в Новой иерусалимской апостольской церкви было около 150 человек, когда в церковь ворвался человек с кухонным ножом. 

Пытаясь его остановить, ранения получили три человека. Пострадал проповедник и два члена конгрегации. 

До прибытия полиции мужчины-прихожане смогли удерживать нападника. Правоохранители установили, что им оказался 47-летний мужчина. Его обвинили в покушении на убийство, а также нанесении телесных повреждений и владении холодным оружием. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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