В Британии в церковь ворвался неизвестный с ножом
В Великобритании в Бирмингеме неизвестный напал с ножом на людей в церкви. Об этом сообщает The Telegraph.
На воскресной службе в Новой иерусалимской апостольской церкви было около 150 человек, когда в церковь ворвался человек с кухонным ножом.
Пытаясь его остановить, ранения получили три человека. Пострадал проповедник и два члена конгрегации.
До прибытия полиции мужчины-прихожане смогли удерживать нападника. Правоохранители установили, что им оказался 47-летний мужчина. Его обвинили в покушении на убийство, а также нанесении телесных повреждений и владении холодным оружием.
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