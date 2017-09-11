У берегов Кипра спасли более 300 мигрантов из Сирии

Также задержаны двое предполагаемых перевозчиков

У северо-западного побережья Кипра спасли 305 мигрантов, среди них много женщин и детей. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Беженцы находились в двух лодках, одна из них была отбуксирована в Латхи, другая - в Като Пиргос Тиллириас.

На первом плавсредстве находились 134 человека - 92 мужчины, 13 женщин и 29 детей, на втором - 171, а именно 110 мужчин, 17 женщин и 44 ребенка. Отмечается, что вторая лодка была под угрозой затопления.

По предварительной информации, все мигранты - сирийцы, которые отправились на лодках из турецкого города Мерсин.

Также сообщается о задержании двоих предполагаемых перевозчиков и троих мигрантов, подозреваемых в наличии поддельных сирийских документов.

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Как рассказали беженцы кипрской полиции, каждый из них заплатил контрабандистам $2 тысячи.

В августе 2017 года немецкий фрегат спас в водах Средиземного моря 158 беженцев.

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