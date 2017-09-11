В Ираке удерживают 1400 женщин и детей предполагаемых боевиков ИГ

Иракский полковник Ахмед аль-Таи заявил, что военные удерживают семьи экстремистов и ждут распоряжение властей по ним

Власти Ирака удерживают в спецлагере 1400 жен и детей вероятных боевиков террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает Радио Свобода с ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению, полученному от иракских чиновников в области безопасности, многие из задержанных являются выходцами из Турции, Таджикистана, Азербайджана и России. Некоторые - из Азии, незначительное количество - это граждане Франции и Германии. Задержанные являются женами и детьми бойцов-исламистов, которых вытеснили правительственные силы из последних укреплений, включая Мосул.

Иракский полковник Ахмед аль-Таи заявил, что военные удерживают семьи экстремистов и ждут распоряжение властей по ним.

Женщины и дети находятся в лагере к югу от Мосула. По данным разведки, гражданство удерживаемых все еще пытаются подтвердить, поскольку многие из них не имели оригинальных документов.

Ранее сообщалось, что 9 июля 2017 года иракские военные при поддержке коалиции, возглавляемой США, освободили город Мосул от боевиков ИГ , которые три года удерживало город, объявив его столицей "халифата" в Ираке.

Мосул был захвачен Исламским государством в июне 2014 года. 17 октября 2016-го началась операция по освобождению города. Через несколько недель наступление было поставлено на паузу из-за плохой погоды и засилья смертников и снайперов ИГ в городской застройке. 29 декабря войска возобновили операцию, 23 января 2017 года власти рапортовали об освобождении восточной части Мосула, а 29 июня - всего города.

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