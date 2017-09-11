Германия готова стать посредником в переговорах с КНДР - Меркель

Канцлер Германии напомнила об успешном опыте участия ФРГ в переговорах с Тегераном по иранской ядерной программе

Германия готова к участию в переговорах с режимом Северной Кореи по вопросу ракетной-ядерной программы Пхеньяна. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает агентство Deutsche Welle.

"Если наше участие в переговорах будет желанным, я немедленно дам согласие", - сказала она.

На фоне этого Меркель указала на успешный опыт участия Германии в переговорах с Тегераном по иранской ядерной программе. Тогда ФРГ выступала в переговорном процессе совместно с пятью постоянными странами-членами Совета безопасности ООН, имеющих право вето.

"Подобный формат, по моему мнению, был бы возможен и для того, чтобы уладить конфликт вокруг Северной Кореи. Европе, и особенно Германии, следует быть готовыми к тому, чтобы сделать в это очень активный вклад", - подчеркнула канцлер.

4 сентября 2017 года сообщалось, что Швейцария готова выступить посредником на переговорах о деэскалации напряженности на Корейском полуострове, вызванной ускорившейся ракетно-ядерной программой КНДР в нарушение международных соглашений.

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