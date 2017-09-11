Германия готова стать посредником в переговорах с КНДР - Меркель
Германия готова к участию в переговорах с режимом Северной Кореи по вопросу ракетной-ядерной программы Пхеньяна. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает агентство Deutsche Welle.
"Если наше участие в переговорах будет желанным, я немедленно дам согласие", - сказала она.
На фоне этого Меркель указала на успешный опыт участия Германии в переговорах с Тегераном по иранской ядерной программе. Тогда ФРГ выступала в переговорном процессе совместно с пятью постоянными странами-членами Совета безопасности ООН, имеющих право вето.
"Подобный формат, по моему мнению, был бы возможен и для того, чтобы уладить конфликт вокруг Северной Кореи. Европе, и особенно Германии, следует быть готовыми к тому, чтобы сделать в это очень активный вклад", - подчеркнула канцлер.
4 сентября 2017 года сообщалось, что Швейцария готова выступить посредником на переговорах о деэскалации напряженности на Корейском полуострове, вызванной ускорившейся ракетно-ядерной программой КНДР в нарушение международных соглашений.
Читайте также: Убить Кима: можно ли решить проблему КНДР, устранив диктатора
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
13:36
-
08:52
-
08:30
-
08:30
-
вчера
12:02
Новости партнеров
- 64017
- 36690
- 15049
- 13027
- 10325