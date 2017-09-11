КНДР обещает США "боль и страдания" в случае ужесточения санкций

Режим Ким Чен Ына назвал разработку им мощнейшего термоядерного оружия "средством сдерживания постоянно растущей враждебности и ядерной угрозы США"

Режим диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына обещает США невероятные "страдания и боль" в том случае, если Совбез ООН одобрит инициированную Вашингтоном резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Соответствующее заявление северокорейского МИД цитирует рупор пропаганды Пхеньяна ЦТАК.

В заявлении утверждается, что "санкционный шантаж и давление со стороны США с целью полностью уничтожить суверенитет КНДР и ее право на существование достигают крайне безумной фазы".

Официальный Пхеньян отмечает, что разработал и усовершенствовал сверхмощное термоядерное оружие как "средство сдерживания постоянно растущей враждебности и ядерной угрозы США и предотвращения ядерной войны, нависшей над Корейским полуостровом и регионом".

"Однако вместо того, чтобы сделать правильный выбор, основанный на рациональном анализе общей ситуации, Соединенные Штаты пытаются использовать законные меры самозащиты КНДР в качестве предлога для ее подавления и полного удушения", - говорится в заявлении.

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В северокорейском МИД подчеркнули, что режим Ына "внимательно следит" за действиями Вашингтона и не позволит ему "устроить праздник за счет КНДР".

"В том случае, если США, в конечном итоге, протолкнут незаконную и противоправную "резолюцию" об ужесточении санкций, КНДР будет абсолютно уверена, что они заплатят соответствующую цену", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Северная Корея готова использовать "любые формы крайних средств".

"Меры, которые примет КНДР, заставят Штаты испытывать наибольшую боль и страдания, которые они переживали когда-либо за всю свою историю", - подчеркнули в Пхеньяне.

8 сентября 2017 года Вашингтон призвал Совет безопасности ООН проголосовать за новые санкции против Северной Кореи на заседании 11 сентября.

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