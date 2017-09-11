Ультраправые ФРГ обсуждали "генетическое единство" страны - СМИ

За миграционную политику правительство Германии и канцлер Ангела Меркель удостоились от лидера АдГ Алис Вайдель ярлыка "свиньи и марионетки"

Одна из центральных фигур предвыборного списка ультраправой партии Альтернатива для Германии Алис Вайдель оскандалилась после утечки электронной переписки, в которой она пренебрежительно отзывается о миграционной политике канцлера Ангелы Меркель и ближнеовосточных беженцах. Об этом со ссылкой на немецкий таблоид Die Welt пишет европейский филиал издания Рolitico.

В одном из писем за 2013 год Вайдель писала собеседнику о "сбережении генетического единства", чтобы "спасти Германию от самоубийственного растворения", и называла мигрантов "инопланетянами" и "нелюдьми".

В другом письме Вайдель критикует правительство страны и лично канцлера за то, что они открыли границы для "иностранных граждан". "Эти свиньи - не более чем марионетки победивших во Второй мировой войне", - пишет она.

Адвокат политика отрицает, что это ее письмо. "Этот текст не был написан нашим клиентом. Будет ошибочно и незаконно публично говорить или предполагать, что она это написала", - заявили юристы.

Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября, в случае победы христианских демократов Ангела Меркель останется канцлером четвертый срок подряд. По последним опросам, не более 9% избирателей готовы отдать голоса за AдГ.

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5 августа 2017 года лидер Свободной демократической партии ФРГ Кристиан Линднер заявил, что конфликт вокруг Крыма следует "отмежевать" от остальных тем, чтобы "достичь прогресса на других направлениях". Он также заявил, что необходимо выработать такие предложения, которые бы позволили Владимиру Путину изменить свою политику "без потери лица". Вслед за либералами в ФРГ о "заморозке" Крыма заговорили и левые.

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