Сегодня Совбез ООН может принять решение о санкциях против КНДР

В Совбезе ООН сомневаются в поддержке новой резолюцию основными "союзниками" северокорейского режима - Китаем и Россией

Совет Безопасности ООН сегодня планирует проголосовать за резолюцию относительно ужесточения санкций против Северной Кореи. Об этом передает Reuters.

По словам дипломатов, Совбез будет голосовать по поводу унифицированной резолюции, принятой в США о введении новых санкций против Северной Кореи в связи с ее последними ядерными испытаниями.

В Совбезе отметили, что не уверены, поддержат ли резолюцию Китай и РФ.

Северная Корея угрожает США, что они могут заплатить "соотвествующую цену" из-за новых санкций за ядерные испытания, обещая им "боль и страдания".

8 сентября 2017 года Вашингтон призвал Совет безопасности ООН проголосовать за новые санкции против Северной Кореи на заседании 11 сентября.

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