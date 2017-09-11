Сегодня Совбез ООН может принять решение о санкциях против КНДР
Совет Безопасности ООН сегодня планирует проголосовать за резолюцию относительно ужесточения санкций против Северной Кореи. Об этом передает Reuters.
По словам дипломатов, Совбез будет голосовать по поводу унифицированной резолюции, принятой в США о введении новых санкций против Северной Кореи в связи с ее последними ядерными испытаниями.
В Совбезе отметили, что не уверены, поддержат ли резолюцию Китай и РФ.
Северная Корея угрожает США, что они могут заплатить "соотвествующую цену" из-за новых санкций за ядерные испытания, обещая им "боль и страдания".
8 сентября 2017 года Вашингтон призвал Совет безопасности ООН проголосовать за новые санкции против Северной Кореи на заседании 11 сентября.
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